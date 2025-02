Attimi di paura lunedì sera in pieno centro dove un bambino di 2 anni, sfuggito al controllo dei genitori, è caduto lungo le scale del condominio in cui risiede la famiglia. Immediata la chiamata al 118. Sul posto in Corso Garibaldi è così giunta l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla che successivamente ha portato il bimbo al pronto soccorso del Salesi con un codice di media gravità. Il piccolo oraa si trova sotto le cure dei sanitari per vedere eventuali sviluppi medici

dopo la caduta.