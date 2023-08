Bimbo vola da 5 metri all’ex Violini Arriva l’ordinanza per la sicurezza

Il sindaco Simone Pugnaoloni ha messo un’ordinanza per mettere in sicurezza il cantiere dell’area ex Lanari di Osimo. L’ha deciso dopo la caduta del 12enne in quello che sarebbe stato il vano ascensore di una delle strutture incompiute in quella zona mercoledì scorso. Ha fatto un volo di almeno 5 metri. Il ragazzino stava giocando con alcuni amichetti quando è avvenuto l’incidente. "La recinzione non risultava idonea ad evitare l’accesso all’interno del cantiere perché in alcune parti non era perfettamente chiusa, i balconi e le scale della costruzione non erano in sicurezza (privi di protezione), il vano ascensore non lo stesso, era presente un pozzo pieno d’acqua e coperto all’estremità superiore con solo delle tavole presumibilmente spostate da ignoti e l’area risulta lasciata incolta da diverso tempo e invasa da animali (ratti e non solo) che crea problemi igienico sanitari", si legge nel documento che dispone che la polizia locale vigili sulla sua esecuzione. L’ordinanza è rivolta all’avvocato Francesco Napolitano in qualità di custode giudiziario dell’area, con la massima urgenza per prevenire pericoli e garantire la tutela dell’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il ragazzino ha riportato contusioni al volto e agli arti e trasportato al pronto soccorso del Salesi gli sono stati refertati 10 giorni di prognosi. Le condizioni non sarebbero preoccupanti tanto da far temere per danni permanenti. Il sindaco sta valutando se emettere un’ordinanza per la messa in sicurezza del posto. I carabinieri si stanno indirizzando anche sull’eventuale responsabilità dei genitori per omessa custodia.