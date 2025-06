Biologi di tutto il mondo riuniti ad Ancona

Oltre 80 biologi marini da più di 30 Paesi del mondo per discutere di scienze marine e della gestione sostenibile degli ecosistemi marini. Dal 23 al 27 giugno il dipartimento di Scienze della vita e dell’Ambiente (Disva) dell’Università politecnica delle Marche (Univpm) ospita ad Ancona una settimana di lavori dedicata alla discussione delle tesi finali del master "International master of science in marine biological resources" (Imbrsea), uno dei più ambiziosi progetti europei nell’ambito della formazione avanzata in biologia marina. Imbrsea è un master Erasmus Mundus che coinvolge le 10 università europee più importanti nel campo delle scienze marine e della gestione sostenibile degli ecosistemi marini. "La formazione di alto livello, la ricerca e l’internazionalizzazione rappresentano i pilastri della nostra missione. - afferma il rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori - Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante investire nella conoscenza per affrontare con competenza le sfide ambientali e costruire un futuro sostenibile per le nuove generazioni". Il successo di questa iniziativa, secondo l’ateneo marchigiano, testimonia l’importanza della cooperazione europea nella formazione avanzata, in linea con le sfide globali legate alla tutela della biodiversità marina e allo sviluppo di una blue economy sostenibile.Dal 2017, grazie a un impegno costante ea un’offerta didattica sempre più innovativa e attrattiva, il DISVA è diventato uno dei poli più apprezzati a livello internazionale per la formazione dei futuri scienziati del mare. In questi anni le dr.sse Laura Valisano, Zaira da Ros e Camilla Roveta si sono succedute nel supporto al corso di laurea internazionale.