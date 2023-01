Biotecnologie ambientali: ecco il nuovo corso

In arrivo le Biotecnologie Ambientali all’Itis Merloni di Fabriano. L’offerta formativa dell’Istituto fabrianese si arricchisce, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, dell’indirizzo di studi delle Biotecnologie Ambientali. La Provincia di Ancona, la Regione Marche e l’Ufficio scolastico Regionale hanno dato parere positivo alla richiesta di attivazione del nuovo corso dell’istituto tecnico, corso che "andrà ad accrescere il valore dell’offerta della scuola, riconoscendole il titolo di polo di formazione innovativa" spiegano dall’istituto. "Le competenze acquisite nel corso di studi, ormai largamente richieste in ogni settore produttivo, consentono sia un rapido inserimento nel mondo del lavoro, garantendo opportunità occupazionali immediate, che una naturale prosecuzione negli studi universitari di settore - aggiungono -. La domanda di tecnici specializzati, in costante aumento, rimane spesso insoddisfatta. Le aziende sono alla continua ricerca di figure tecniche e professionali e lanciano ricorrenti appelli affinché il sistema di istruzione tenga conto dei nuovi bisogni". Sarà possibile visitare l’Istituto nei giorni di Open Day, domani e il 29 gennaio dalle 15 alle 19.