"Birra in fermento" in corso Carlo Alberto coi prodotti artigianali

Tre giorni di ‘Birra in Fermento’ ad Ancona, manifestazione dedicata ai birrifici artigianali in programma da domani a domenica (ore 18) in corso Carlo Alberto.

L’evento è dedicato agli appassionati della birra, naturalmente, ma anche alle famiglie, grazie alla presenza di diverse aziende produttrici tra le migliori del panorama italiano, le quali offriranno una vasta selezione di prodotti. Ristoranti itineranti e chef qualificati saranno presenti con le loro specialità.

A fare da contorno ci saranno spettacoli con ballerini, musica live e per i più piccoli anche le giostre.