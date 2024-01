Biscottificio Frolla pronto ad ampliarsi: nuova sede per 4 persone con disabilità

E’ un progetto per creare un nuovo spazio per ampliare e rafforzare l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso laboratori e attività di formazione, iniziative culturali ed eventi "Frolla land", frutto dell’inventiva della cooperativa sociale osimana Frolla. Può contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da Fondazione Cesvi, affianca la progettualità ponendola tra quelle sostenute attraverso il "Programma Formula", progetto accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Impegnata nel favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità attraverso la produzione di biscotti la cooperativa coinvolge ogni giorno sempre più persone, una crescita che ha bisogno di nuovi spazi capaci di accogliere e coinvolgere tutte le fragilità. Il progetto è stato fatto per rafforzare l’inclusione sociale di persone con disabilità, grazie alla realizzazione di una nuova sede per creare nuovi spazi di condivisione e coinvolgere tutta la comunità, in particolare i più piccoli, per decentrare i servizi dall’attuale sede e coinvolgere altre quattro persone con disabilità, oltre agli attuali dipendenti, tramite assunzione o tirocinio. I nuovi spazi ospiteranno eventi, laboratori, riunioni, presentazioni di libri, iniziative culturali, attività di formazione ed avranno un’area giochi dedicata ai bambini e alle bambine del territorio. Nei nuovi locali sarà anche allestito un bar. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro entro fine aprile.