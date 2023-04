"Bisogna farlo vivere il centro, non morire"

di Raimondo Montesi

"Degrado". Parola che da tempo viene utilizzata per descrivere la situazione di molti luoghi di Ancona. Alla vigilia delle elezioni amministrative su questo tema si punta molto, perché riguarda la vita ‘vera’ dei cittadini, la loro quotidianità. E infatti sono loro a dare giudizi negativi. Girando per il centro, tra piazza Pertini e corso Mazzini, non si fatica a capire perché. Asfalto a pezzi, sporcizia, arredi urbani disastrati, muri imbrattati di scritte... Questo è quello che si vede. Poi ci sono le conseguenze: un centro poco vissuto, a volte persino pericoloso, dove chi resiste, come i commercianti, è lasciato solo in mezzo a mille difficoltà.

Dimenticando che è proprio il commercio, in gran parte, a rendere viva e attrattiva, una città. Fabio Beccaceci, da lungo tempo in corso Mazzini con la sua attività commerciale, parla di "situazione scandalosa", indicando l’asfalto di una strada in pieno centro, a pochi passi da piazza Roma: "E’ così da quarant’anni. Non hanno mai fatto niente. Dietro il mercato, poi, ci sono spesso ubriachi, gente che fa i bisogni, qualcuno che spaccia... Scandalosa è anche la mancanza di parcheggi. La gente non viene più come prima. Questa è diventata solo una zona di passaggio. Noi all’inizio eravamo in cinque a lavorare. Adesso siamo in due, io e mia moglie".

Beccaceci cita anche l’asfalto disastrato di via Isonzo e via Rodi, dove chi è al volante rischia danni grossi alla propria auto per via delle buche, e chi gira su due ruote rischia la pelle. Il signor Khalifa indica le piastrelle ‘pericolanti’ del marciapiedi di fronte al mercato. "Ci è caduta anche il sindaco – ricorda -. Poco tempo fa una ragazza è cascata, e lo stesso è accaduto ad altre persone. Qui è tutto rotto, e siamo in pieno centro. Un disastro. Alle otto di sera non c’è più nessuno". Pierpaolo Anzini, che lavora vicino a piazza Pertini, dice che "qui almeno le cose sono migliorate dal punto di vista della sicurezza. Anni fa c’erano risse e gente che bivaccava in giro. La città non è proprio il massimo per chi gira in auto. Qui siamo in piazza Pertini, ma non sembra di stare in centro. Non c’è niente. Bisogna farlo vivere, il centro, invece si fa molto poco. Delle scritte sui muri non parlerei: ormai non ci si fa neanche più caso".

Anzini parla invece di un argomento recente: l’arrivo dei primi croceristi della nuova stagione. "Arrivano i turisti e trovano tutto chiuso. Non lo so, forse è una questione di mentalità. E pensare che la città potrebbe dare tanto. Basti pensare al porto". Tra i simboli del degrado in centro c’è l’area dietro i Rinoceronti di Trubbiani. Respirando spesso odore di urina, si passa tra pareti imbrattare di scritte, sporcizia e cassonetti mezzo rotti, aperti o strapieni. Uno spettacolo che vede ogni giorno Jessica Mengarelli dal suo bar, la quale ribadisce un concetto: "Siamo in pieno centro, ma sembra di stare in periferia. Piazza Pertini dovrebbe essere valorizzata, ridandogli vita. La scarsa pulizia non riguarda solo questa zona. Le strade? Qui i lavori li hanno fatti, ma senza avvisarci. Per due settimane c’è stata poca gente. Ad averlo saputo prima ci saremmo organizzati, avremmo ordinato meno cose. Non saremmo stati costretti a buttarne via una parte. Io ho anche scritto una lettera al Comune per chiedere un risarcimento danni. Non mi hanno neanche risposto".