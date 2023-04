"Bisogna iniziare dalla cura del verde"

"La città deve essere un luogo caratterizzato dalla massima piacevolezza del vivere e questo obiettivo si raggiunge con un’azione amministrativa mirata a interventi coordinati tra i settori urbanistica, lavori pubblici, ambiente e mobilità.

La cultura del rispetto dell’ambiente e la cura del verde devono essere un faro dell’operato degli amministratori, nonché rappresentare lo stile di vita dei cittadini. Si parte quindi dalla massima valorizzazione del verde urbano per avere un ambiente più decoroso, vivibile, accogliente, una migliore qualità dell’aria, un filtro contro l’inquinamento atmosferico.

Ciò renderebbe Ancona più attraente e presentabile anche per i turisti che devono essere liberi di passeggiare su marciapiedi in ordine e ben tenuti, non assediati dalla auto che devono essere lasciate fuori dal centro, attratti dalle tante ricchezze architettoniche soggette ad adeguata manutenzione, conquistati dall’enogastronomia locale che deve essere valorizzata. Una città senza cumuli di rifiuti abbandonati a cui si giunge attraverso percorsi di educazione e sensibilizzazione ambientale e civica di cui l’amministrazione comunale si deve fare parte attiva, con un metodo di raccolta e tariffazione puntuale dei rifiuti, da considerare una risorsa economica, che tenga conto che chi più ne produce più paga.

In questo percorso virtuoso l’aggiornamento professionale dei tecnici, per mettere in pratica le migliori soluzioni per le azioni di manutenzione e decoro non solo per le buche, diventa fondamentale".