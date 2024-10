"Bisogna investire nella formazione"

"Riguardo al cinema l’importante è investire nella formazione. Con le iniziative dei CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali noi spesso abbiamo riempito le sale. Per l’incontro con Margherita Buy all’Italia c’erano 630 persone. Per la proiezione del film ‘Oppenheimer’ abbiamo fatto venire un docente di fisica. L’effetto sugli studenti è stato immediato. Bisogna che i ragazzi abbiano esperienze positive, in questo senso. Se guardi un film come guardi la televisione, non lo capisci. Bisogna educare al gusto della visione. E’ tutto un lavoro a cascata. Noi, ad esempio, formiamo anche i formatori. Perché, purtroppo, di gente che di cinema non ne capisce ce n’è tanta. Noi ci mettiamo a disposizione dei gestori. E anche delle scuole, visto che spesso gli insegnanti non sono in grado di aiutare i ragazzi a capire i film".