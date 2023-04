"Bisogna ripartire dal territorio"

Credo che per gettare le basi di un grande evento, come è stato per il Summer Jumboree a Senigallia sarà necessario ripartire dalle Tradizioni del Territorio e dalle sue identità. Solo così si potrà rientrare nel circuito di ‘considerazione’ dei grandi eventi. Per fare un evento di respiro nazionale la città dovrà essere capace di accoglierli e promuoverli e qui servirà un’ampia sinergia con le associazioni di categoria. Bisogna rendere la città attraente, capace di ospitare, con determinati standard di accoglienza. Quando ho pensato che il "Festival del Rosso Conero" potesse diventare una grande manifestazione di cultura enogastronomica, mi riferivo proprio alla sua dimensione e al suo legame con il territorio d’origine: il Conero. Un evento di respiro nazionale che metta Ancona al centro, che sappia intercettare persone interessate al prodotto ma anche a tutto il contesto storico-ambientale. Penso alla creazione di un circuito di produttori del Conero e delle aree attigue che con l’ausilio dell’Università Politecnica delle Marche riescano a creare un programma convegnistico in grado di affrontare le tematiche legate a domanda e offerta del mercato del vino; l’allestimento di aree espositive dedicate ai produttori di vino getterebbe le basi di un festival che si comporrebbe di workshop, buyers club e aree espositive speciali per promuovere il Made in Ancona e far conoscere sul mercato le aziende emergenti. Il "Salone itinerante" del Festival, si snoderebbe sul territorio del Parco de Conero nei borghi che costituivano l’antica cinta muraria della città collegata da navette fino alla sua parte espositiva in zona Baraccola.