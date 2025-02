Bit e Festival di Sanremo, la carta protagonista

Alla Bit c’è anche Fabriano. Il Comune partecipa alla Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma da oggi a martedì, oltre che alla 75esima edizione del Festival di Sanremo mercoledì, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico della città. Fabriano è presente con un proprio stand alla Bit nello spazio riservato alla Regione Marche, per una dimostrazione della carta fatta a mano, simbolo della tradizione artigianale del Museo della Carta e della Filigrana. L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare Fabriano Città creativa Unesco, mettendo in evidenza le sue peculiarità storiche e produttive davanti a operatori del settore turistico e a un vasto pubblico internazionale.

Parallelamente la Camera di Commercio delle Marche sarà presente appunto al festival della canzone italiana con uno stand per la promozione turistica della regione e il Comune parteciperà con la stessa dimostrazione della carta fatta a mano, unendo la tradizione artigianale locale alla visibilità di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia. La presenza a Sanremo consentirà di rafforzare l’immagine della città e di far conoscere il suo patrimonio culturale non solo agli operatori turistici, ma anche ai visitatori, ai media e ai protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’assessore alla Bellezza Maura Nataloni: "Fabriano partecipa tra i relatori alla cerimonia del Premio ’Leonardo Sciascia amateur d’estampes’ giovedì nella prestigiosa sede del Castello Sforzesco di Milano. Il Premio internazionale si è andato affermando tra i più importanti ed accreditati appuntamenti internazionali della grafica d’arte nel suo intimo rapporto con la letteratura. Siamo orgogliosi di poter presentare le nostre eccellenze artistiche e culturali nelle diverse sedi di grande visibilità, confermando la valenza della cultura come motore di sviluppo e bene pubblico a livello globale". L’assessore all’Attrattività Andrea Giombi aggiunge: "Queste iniziative rappresentano un’occasione strategica per far conoscere Fabriano a un pubblico vasto ed eterogeneo. La presenza alla Bit e al Festival di Sanremo ci consente di rafforzare il posizionamento della città tra le destinazioni di eccellenza del turismo culturale, mettendo in risalto la nostra tradizione secolare legata alla carta e alla filigrana. L’obiettivo è attrarre visitatori e operatori del settore per incentivare il turismo e l’economia locale".