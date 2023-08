Bivacchi al Passetto, serve una soluzione dignitosa

Caro Carlino, ho letto nei giorni scorsi dei tanti bivacchi alla spiaggia del Passetto. In questi giorni di mare, capita spesso anche a me di vedere vagabondare gente poco raccomandabile alla sera, sul litorale e nei pressi della scalinata ai piedi del Monumento ai Caduti. Che poi, magari, è solo gente che non sa dove passare la notte. Però, mi chiedo: non si può trovare una soluzione dignitosa per queste persone? Magari adibendo a dormitorio uno dei tanti palazzi sfitti di proprietà pubblica? L’emergenza va avanti dallo scorso anno.

Angelo B., Ancona