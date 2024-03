Bivacchi e bravate protetti dalla galleria

Avrebbero recuperato sedie ed altri arredi di fortuna per sedersi e bivaccare al riparo dalla pioggia, protetti dalla "galleria" che si apre tra l’auditorium Oriana Fallaci e la piazza Martiri delle Foibe. Sin qui nulla di apparentemente strano. Decisamente strano, invece, è stato quanto rinvenuto dalle persone all’indomani sui muri esterni dei locali, fino ad allora bianchissimi. E ovvero pedate o, peggio ancora, manate sporche di terriccio, che hanno lasciato una chiara traccia di una serata "spiritosa" e chiusa in barba alle regole della civica convivenza. E così, quell’insolito modo di deturpare la cosa pubblica, ha riacceso la discussione a Castelferretti circa la frequentazione, talvolta molesta, di alcuni giovani negli spazi attrezzati e comuni della frazione. L’ultimo episodio rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di una sfilza di precedenti, spesso più censurabili nelle conseguenze. Tra questi, fenomeni di degrado, abbandoni incontrollati di rifiuti dopo merende o picnic improvvisati, ma soprattutto urla, schiamazzi e "sgasate" in sella ai motorini. Da tempo anche la Polizia locale sta attenzionando la zona, predisponendo controlli specifici e settimanali a prescindere da questa o quella segnalazione di chi vi risiede. Una decisione perentoria del Comando falconarese al fine di prevenire, più che reprimere, condotte improprie che possono in qualche modo turbare la quiete pubblica. Non solo, però. In passato è già capitato che gli agenti si presentassero nell’area circostante piazza Martiri delle Foibe, al fine di identificare i frequentatori e comprendere appieno chi la vive e chi la anima. Ed è stata notata la presenza massiccia di molti ragazzini, anche minorenni. In merito al muro sporcato (pare con della terra, dunque niente di irreparabile), gli uomini di Palazzo Bianchi sono stati adeguatamente informati e non è da escludere che le telecamere della videosorveglianza possano essere d’ausilio per cercare di chiarire l’accaduto. Allargando il discorso, è bene ricordare che gli accertamenti della Polizia locale sono spesso effettuati con il supporto dell’unità cinofila Billy, il cane dal fiuto infallibile che va a caccia di sostanze stupefacenti. Questo grazie ad un accordo tra il Corpo falconarese e quello di Tolentino, teso ad impiegare periodicamente il quattro zampe poliziotto nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria e nelle operazioni per contrastare la circolazione e il consumo degli stupefacenti, specie tra i più giovani. Non solo a Castelferretti, ma in maniera capillare in tutta la città. Dunque, anche in quei luoghi di aggregazione come parchi e piazze di Falconara. Un impegno che continua e che sta permettendo di ottenere importanti risultati.

Giacomo Giampieri