"Bivacchi e sbandati all’ex emporio Rossi"

"L’ex emporio Rossi, a due passi da piazza della Repubblica, teatro di bivacchi e rifugio di senzatetto". A raccogliere la segnalazione di residenti e commercianti, preoccupati per degrado e microcriminalità, è il gruppo di opposizione ’Per Jesi’.

Un immobile, quello tra via Cavour e via Nazario Sauro, che da tempo giace abbandonato. Era andato per diverse volte all’asta, ma senza riscontrare interesse probabilmente a causa degli ampi spazi, tutti da ristrutturare.

"Grazie alle segnalazioni pervenuteci dai residenti del centro storico circa il bivacco di senzatetto all’interno dei locali del dismesso emporio Rossi – rimarcano dall’associazione ’Per Jesi’ – porteremo la situazione all’attenzione del sindaco e della giunta nell’occasione del prossimo consiglio comunale, tramite un’interrogazione presentata dal consigliere capogruppo Francesco Rossetti.

Considerato che tra le responsabilità dell’Amministrazione comunale rientra anche quella dei senzatetto e delle situazioni di emergenza abitativa, con il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela della sicurezza pubblica, ci auguriamo che il sindaco intervenga in tempi brevi per sanare la situazione di degrado dell’ex emporio Rossi, considerato che la permanenza notturna con mezzi di fortuna di intrusi all’interno dei locali è sinonimo di scarsa sicurezza e comporta anche condizioni igienico sanitarie a rischio per la salubrità del luogo e di tutti i residenti della zona".

Secondo quanto riferiscono residenti e commercianti della zona, ci sarebbe in particolare una persona che entra dalla porta rotta al piano terra e poi richiusa con dei cartoni.

Dentro, ci sarebbero vestiti ammassati ed effetti personali, una sorta di riparo di fortuna che qualcuno è riuscito anche a fotografare da fuori. Ma c’è chi parla anche di spaccio o uso di sostanze stupefacenti all’interno dell’immobile fatiscente, forse ad opera di più soggetti. Uno dei "mostri", uno scheletro abbandonato a ridosso del salotto buono come l’ex cinema Politeama Astra in via mura Orientali dove pure da tempo si combatte tra degrado ed incursioni di malviventi e vandalismo.

Più volte sono stati posizionati dei pannelli sulle vetrate infrante. Anche quell’ampio immobile sopra il parco del Vallato è andato all’asta, pure in questo caso andata deserta. Una questione quella dell’ex emporio Rossi che sarà discussa martedì prossimo in aula.

Sara Ferreri