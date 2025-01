Ancona, bivacchi alla Galleria dorica. “C’è anche una tenda”

Ancona, 17 gennaio 2024 – Bivacchi e sporcizia sotto la galleria Dorica trasformata in dormitorio, intervengono polizia ed esercito. Alla fine ha fatto la sua comparsa anche una tenda. Una situazione diventata insostenibile nelle ultime settimane a causa della presenza di una serie di senza fissa dimora.

Non avendo altro luogo al coperto dove essere protetti, alla ricerca quanto meno di avere un tetto sopra la testa, da giorni, settimane queste persone hanno scelto di rifugiarsi lì durante la notte. Il cuore della galleria di notte è chiuso a chiave, con i cancelli condominiali ad assicurare lo spazio interno, ma sui due ingressi principali, lato corso Garibaldi e lato corso Mazzini, c’è spazio al coperto. E proprio lì, come già ricordato da qualche tempo ormai, si rifugiano queste persone in difficoltà e di cui non si prende cura nessuno.

Problemi di sicurezza e di igiene al tempo stesso, come sottolineato da condomini e negozianti: “Stamattina abbiamo addirittura trovato la tenda montata – racconta una di loro, preoccupata per l’abbrivio che sta prendendo la situazione – ma poi ci sono altre persone che dormono qui sotto di notte. Con alcune di loro non ci sono problemi, sono uomini in difficoltà, ma non destano preoccupazioni, mentre uno in particolare è piuttosto violento e potenzialmente pericoloso. Qualche sera fa, al momento di chiudere il negozio, siamo dovuti restare barricati dentro in attesa che se ne andasse perché era molto agitato. Aveva addirittura iniziato a sbattere i pugni contro la vetrina. Capisco tutto, ma noi non possiamo correre rischi per la nostra incolumità”.

Proprio le segnalazioni giunte ieri in mattinata hanno spinto la questura a inviare degli equipaggi e una pattuglia dell’esercito a sostegno. I bivacchi sono stati rimossi e alcuni soggetti identificati. Durante il nostro sopralluogo, ieri in tarda mattinata, ci siamo accorti in effetti che le condizioni dell’area sotto il profilo della pulizia e dell’igiene non erano delle migliori: “Servirebbe di più – aggiunge un condomino – interventi mirati e più frequenti. In alcuni punti c’è bisogno di pulizie più approfondite, senza dimenticare che spesso qui sotto la gente ci fa i propri bisogni. Chiediamo maggiori tutele”.

Proprio su questo fronte, si stanno adottando delle misure specifiche attraverso il dialogo con le associazioni di categoria e l’amministrazione comunale. Le parti stanno giungendo a un accordo importante, dopo i primi risultati già ottenuti: “Sulla pulizia del sito commerciale e residenziale stiamo modificando la convenzione esistente dai tempi della precedente sindacatura – spiega Andrea Cantori, dirigente della Cna Ancona – Il precedente accordo prevedeva un passaggio mensile con il macchinario speciale e uno spazzamento tutto a carico del Comune attraverso la sua partecipata, Anconambiente. Per aumentare la copertura si sta ragionando su un passaggio settimanale con il mezzo elettrico a carico dell’amministrazione e spazzamento giornaliero però a carico del condominio, tra residenti e commercianti. Questione di giorni e l’accordo dovrebbe essere raggiunto, siglato e quindi operativo”.

Intanto una luce importante si è spenta sotto la galleria Dorica. Si tratta del bar Kona, attivo da almeno un paio di anni che purtroppo nei giorni scorsi ha chiuso i battenti. Oltre alle vetrine oscurate anche un cartello che annuncia la decisione dei gestori di lasciare.