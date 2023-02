Bivacchi nelle storiche carceri del centro

Jesi

Le carceri sulla cinta muraria sono divenute una stanza ‘nascosta’ in cui bivaccare e appartarsi. Lunedì mattina all’interno della cella (sempre aperta) c’erano resti di cibo: patatine fritte e birra che qualcuno deve aver consumato la notte precedente per poi abbandonare i rifiuti a terra. A segnalare il degrado che regna ormai sovrano in quello che era l’angolo tra i più suggestivi del centro storico sono i residenti che chiedono più controlli e anche telecamere. Le mura presentano anche vecchi e nuovi imbrattamenti. Lo spettacolo che si presenta a tutti, turisti e non, sta soltanto peggiorando. Segnalazioni continuano ad arrivare dai lettori del Carlino che chiedono un maggiore decoro delle parti più belle e preziose della città. Se si percorre la cinta muraria e ci sofferma alle ex Carceri si scopre che le bombolette spray stanno svolgendo un ruolo da padrone, senza alcun rispetto non solo per il decoro ma per la storia della città. La cinta muraria, la cella e le mura che regalano un meraviglioso panorama sulla città ormai sono colorate di scritte, comprese parole poco edificanti, tag e disegni di ogni tipo. Così anche il nuovo casottino che nel giardino Sacco & Vanzetti ospita l’ascensore mai messo in funzione la parte di mura che si affaccia sulla salita del Montirozzo. Secondo i residenti ci sarebbe bisogno di una massiccia opera di pulizia. Proprio nelle scorse settimane in centro era spuntata la bella sorpresa delle opere d’arte appoggiate o temporaneamente installate sui muri dei palazzi. Una novità che era piaciuta a tanti, ma ora imbrattamenti e degrado portano indignazione e rabbia. La zona delle Carceri attende anche il completamento della ristrutturazione del palazzo accanto a giardini che, popolandosi, potrebbe rendere più controllata l’intera area. È ancora fermo il cantiere Erap alle ex Carceri dove da ormai dieci anni insiste un cantiere per la realizzazione di appartamenti in edilizia agevolata. Interrogata dal consigliere comunale di opposizione Giancarlo Catani l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni nelle scorse settimane ha spiegato: "I lavori sono fermi da febbraio (dell’anno scorso, ndr) ma terminati al 90 per cento, mancano 60mila euro di finiture. La ditta incaricata dal consorzio di imprese sta portando alcune questioni economiche e l’Erap dice che entro l’anno i lavori saranno terminati. L’accordo con Erap è che se questo non avverrà si andrà alla risoluzione del contratto".

Sara Ferreri