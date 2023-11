Black friday, niente e-commerce. Frolla donerà tutto a Msf per Gaza

E’ di certo un’iniziativa che va controcorrente in questo periodo. Niente sconti, offerte o promozioni. Frolla Microbiscottificio sociale di Osimo, contrariamente a quanto avviene nei giorni del Black friday, annuncia la chiusura dell’e-commerce. Un gesto di alto valore simbolico che volta le spalle ai consumi frenetici in un momento storico particolare che è contraddistinto dalle violenze delle guerre. "Per questa ragione Frolla darà vita al Black MayDay, ecco come l’abbiamo ribattezzato. Un segnale di aiuto lanciato nel mezzo di una marea di offerte e numeri in cui spesso ci si sente naufraghi", dicono dalla cooperativa osimana in cui lavorano 21 ragazzi con disabilità, lo conferma: al posto delle vendite, sullo stesso spazio sarà attiva per tre giorni una pagina che reindirizzerà alla raccolta fondi di Medici senza Frontiere per Gaza.

L’e-commerce di Frolla sarà chiuso da domani a lunedì. Sullo stesso spazio sarà attiva per tre giorni una pagina che reindirizzerà alla raccolta fondi di Medici senza Frontiere per Gaza. Sarà possibile aderire ad una raccolta fondi utile a supportare il grande lavoro di professionisti e volontari che prestano assistenza soprattutto a bambini che stanno affrontando il grande dramma della guerra. Una cooperativa che si è fatta conoscere ovunque, in Italia e all’estero, per la bontà dei suoi prodotti e ovviamente del suo operato. I primi riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. Nel 2021 ha vinto il premio "Cittadino Europeo" per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili, consegnato a Bruxelles e il biscottificio ha conquistato la vittoria per l’Italia. Tantissimi i progetti avviati poi tra cui CioccoFrolla, aprendo di fatto al mondo della cioccolateria, ampliamento che ha favorito l’inclusione di altri due ragazzi, e il Frollaup, un master che promuove la formazione degli imprenditori sociali del domani e che alla prima edizione ha visto una grande partecipazione di giovani con il desiderio di formarsi per avviare nuove imprese. "Questi saranno giorni di consumismo sfrenato, rispettiamo tutti ma noi crediamo sia necessario spostare l’attenzione su temi in questo momento più importanti – dice il co founder Jacopo Corona -. Avevamo intenzione di vendere prodotti realizzati da ragazzi disabili che non riescono a inserirsi in un contesto lavorativo. Quei giovani possiedono abilità e capacità straordinarie che se messe in campo producono risultati sorprendenti. Per noi è un sogno che si rafforza ogni giorno. Siamo consapevoli di essere una goccia nell’oceano ma allo stesso tempo riteniamo che con un piccolo contributo da parte di tutti, sarebbe una goccia di grande valore. È il primo segnale ma sicuramente non sarà l’ultimo per provare a cambiare il mondo con dolcezza. Nel giorno in cui tutti acquistano, noi abbiamo deciso di donare". Da lunedì a Frolla è già Natale: "Partiremo con la nostra proposta, panettoni, biscotti, confezioni particolari per le feste, regali e tante sorprese. Sempre lunedì inaugureremo il nuovo sito con tante novità tra cui le nuove collaborazioni con enti del terzo settore, uno spazio di condivisione a 360 gradi. Cerchiamo sempre di investire sul fare rete, è uno dei nostri obiettivi più grandi".