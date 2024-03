Blengini: "Buona partita, risolte situazioni difficili"

C’è soddisfazione nelle parole di Gianlorenzo Blengini, tecnico della Lube Civitanova, dopo la vittoria sul campo di Verona.

Ma c’è anche lo sguardo puntato sulla imminetnte serie dei playoff con Monza da cui passa grande parte della stagione dei marchigiani.

"Abbiamo fatto una buona partita, robusta, faticando molto sulla ricezione della battuta float, ma sul resto – dice coach Blengini – abbiamo tenuto molto bene, riuscendo a risolvere anche situazioni d’attacco difficili. La squadra ha dimostrato consapevolezza sul fatto che si trattasse di una partita importante, e ha messo in campo esattamente quello ci vuole in questo momento della stagione, il più caldo. La scelta del sestetto? Dispongo di un roster mobile e se la squadra riuscirà a vivere con serenità questa intercambiabilità, come è stato finora, avremo delle cartucce importanti da sparare".

Adis Ladumdzija mette in risalto l’importanza della sfida contro Verona, un match che alla vigilia presentava molto insidia e che la Lube è riuscita a rendere più semplice: "Non era facile giocare in un palasport così pieno con tutto il pubblico a sostenere la squadra di casa. Ma credo che questo sia un valore aggiunto per la nostra vittoria che era fondamentale per la classifica. Ora affrontiamo i playoff da quarti classificati e vuol dire che avremo l’opportunità di giocare la prima sfida dei quarti in casa. Ora la testa va già a quell’appuntamento. E’ un vantaggio che dobbiamo riuscire a sfruttare".

Enrico Diamantini mette l’accento sull’approccio che la squadra ha avuto con il match di Verona: "Era una vittoria molto importante e davanti a questo pubblico non era per niente facile ma abbiamo avuto il giusto approccio mentale al match. Ora però la testa deve andare subito ai playoff".