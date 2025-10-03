Blitz a Economia. Gli studenti occupano un’aula della Facoltà

Genocidio a Gaza, in campo anche gli studenti universitari. Ieri pomeriggio lezione interrotta nell’aula 1 della facoltà di Economia a Villarey dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm) ad Ancona. Gli studenti del collettivo Gulliver sono entrati all’interno dell’aula annunciando che ci resteranno fino a sabato. Una decisione presa "in solidarietà con la popolazione palestinese vittima di genocidio e con la Global Sumud Flotilla – sono state le parole attraverso cui studenti e studentesse del Gulliver hanno spiegato il gesto di protesta, in particolare Sabrina Brizzola, studentessa di economia e membro del collettivo universitario di sinistra – Come studenti sentiamo la necessità di far capire che non vogliamo essere complici di genocidio e le università rappresentano luoghi di ricerca e studio, e qui deve nascere un senso di responsabilità collettiva rispetto a quello che accade. Fino ad ora il lavoro nel senato accademico è stato fondamentale per ottenere la rescissione degli accordi con enti pubblici e privati israeliani. Ora vorremmo che il rettore prenda una posizione più netta, che condanni Israele e che definisca quello che sta succedendo come un genocidio".

L’occupazione è iniziata con un’assemblea straordinaria. In serata i manifestanti hanno organizzato una cena e una jam session musicale. Gli studenti hanno poi rilanciato gli appuntamenti di questi giorni nelle Marche, o meglio ad Ancona, in solidarietà con Gaza, a partire dallo sciopero proclamato oggi dai sindacati. "Come studentesse e studenti, sentiamo il dovere di agire, di organizzarci, di alzare la voce, non vogliamo essere complici del genocidio del popolo palestinese e oggi siamo qua per ribadirlo" hanno concluso.