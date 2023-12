Blitz alla scuola, rubati soldi nelle macchinette. Spaccati tre vetri

Nel weekend ignoti hanno messo a segno un colpo all’istituto comprensivo Marchetti di via dei Gerani: si sono introdotti dal retro della scuola dopo aver rotto tre vetri e una porta. Una volta all’interno, hanno preso di mira i distributori automatici di bibite e merende asportando l’incasso: si tratta di qualche decina di euro in moneta. Ma il danno precedente a vetri e porta non è da poco. Ad accorgersi del furto è stato ieri mattina il personale Ata che, arrivato sul posto, ha subito chiesto l’intervento della dirigente che ha chiamato i carabinieri. I militari, una volta arrivati a scuola, hanno effettuato gli accertamenti. I ragazzi sono entrati passando dall’ingresso sul retro.

Già in passato ignoti avevano preso più volte di mira i distributori automatici della scuola. Domenica pomeriggio è stata segnalata sui social la presenza di un uomo sui 30anni che è entrato nel recinto della scuola materna saltando il recinto ed è uscito dalla parte opposta, sempre saltando il recinto. L’uomo indossava un cappellino con visiera. Si cerca anche l’automobilista che sabato ha danneggiato un’Audi di grossa cilidranta in sosta in largo Arrigo Boito e poi si è dato alla fuga. Il proprietario dell’auto ha sporto denuncia ai carabinieri che potrebbero riuscire a risalire al responsabile visionando le videocamere presenti in prossimità dell’accaduto.