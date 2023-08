Blitz "Alto impatto" Controlli e sanzioni

Task force di controlli giovedì a Falconara. Il pomeriggio in particolare è stato denso di controlli nella zona di Falconara Marittima. Così come disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto, sono stati messi a punto controlli mirati coordinati dalla polizia di Stato assieme alla polizia locale, alla Guardia di Finanza, alla polizia provinciale, all’Arma dei Carabinieri, ma anche unità cinofila antidroga della polizia di Stato e del reparto prevenzione crimine. Nell’ambito dei controlli congiunti "Alto impatto", accertate diverse irregolarità, sia attraverso diversi posti di controllo sul territorio che con blitz negli esercizi commerciali di zona. L’attività ha portato i suoi frutti. Sono state oltre 120 le persone controllate, di cui 31 gravate da precedenti giudiziari. I veicoli sottoposti a controllo sono stati invece oltre 70. Diversi gli esercizi commerciali controllati e sottoposti a controlli amministrativi, il cui esito è ancora in fase di definizione. I controlli su strade e non solo continueranno anche durante il fine settimana, uno dei più caldi dell’estate, preso d’assalto dai turisti nel falconarese, generando più movimento e quindi possibilità di insorgenza di illeciti.