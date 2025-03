Blitz antidroga della polizia locale. Spaccio, braccati quattro somali

Blitz antidroga della squadra antidegrado della polizia locale al Piano, denunciati quattro cittadini somali e sequestrato un discreto quantitativo di sostanza stupefacente, un po’ di cocaina e prevalentemente hashish, in parte già divisa in dosi. Un intervento reso necessario dalle ripetute segnalazioni da parte dei commercianti e dei residenti tra via Colombo e piazza d’Armi, nella zona del mercato coperto. Segnalazioni giunte da tempo e che riguardavano appunto lo svolgimento continuo di attività illecite da parte di un gruppo di soggetti.

L’intervento di osservazione da parte della squadra guidata dal comandante, Marco Caglioti, è iniziato venerdì scorso e il giorno dopo gli agenti sono entrati in azione. Una parte della sostanza spacciata è stata trovata sul posto, un’altra è stata successivamente rinvenuta durante la perquisizione domiciliare nei confronti di uno dei quattro giovani originari della Somalia. Si tratta di soggetti già noti e attenzionati dalle forze dell’ordine.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Giovanni Zinni, assessore con deleghe a sicurezza e polizia locale: "L’operazione, una delle più importanti sin qui svolte, dimostra l’elevata capacità di svolgere indagini di Polizia giudiziaria da parte del comando di Ancona e di intervenire con precisione e concretezza. La situazione al Piano è critica e merita attenzione, sia attraverso l’uso di pattuglie in uniforme che in borghese. Dal punto di vista dei valori lo Stato, il comune e così via non si devono mai arrendere di fronte a questo cancro che colpisce i nostri giovani, ossia lo spaccio e il consumo di droghe. Un tema devastante che obbliga tutti, con senso di responsabilità e al di là delle idee politiche, a gestire il fenomeno reprimendo le condotte illegali gravissime. Un grande lavoro, merito del comandante Caglioti e alla sua esperienza di Pg".

L’operazione di sabato ha consentito agli agenti di accertare il possesso della droga nei confronti delle persone in questione, un quantitativo che poi veniva aumentato dalle perquisizioni successive che consentivano di appurare che non si trattava di possesso per consumo personale. A casa di uno dei quattro, infatti, sono state ritrovate dosi della stessa sostanza pronte per la vendita sulla piazza di spaccio. Per lo svolgimento dell’operazione la polizia locale ha chiesto il l’ausilio del reparto cinofili della Guardia di finanza il cui cane, un pastore tedesco, oltre a reperire parte della droga ha consentito di individuare anche dei coltelli di notevoli dimensioni in possesso dei denunciati.