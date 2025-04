Blitz dei carabinieri ad Agugliano. Impianto abusivo per i rifiuti, maxi sequestro e sei indagati: c’è pure un funzionario pubblico

Un terreno agricolo diventato un impianto abusivo di gestione di rifiuti. Era ad Agugliano, grande 35mila metri quadrati, più dello stadio Olimpico di Roma. Al suo interno sarebbero stati gestiti 60mila metri cubi di rifiuti di varia origine, scarti legati all’edilizia, metalli, plastiche e perfino il materiale raccolto nella pulizia della spiaggia di Senigallia dove confluivano detriti di ogni genere portati in mare dai fiumi e poi arenati sulla sabbia. La discarica è stata sequestrata ieri mattina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona. Un sequestro preventivo d’urgenza che dovrà passare la convalida del gip che verrà fissata entro massimo dieci giorni. In azione sono entrati i carabinieri del Noe di Ancona, nucleo operativo ecologico, con il supporto dei militari di Brescia, Bologna, Perugia, Bari, del comando provinciale dei carabinieri di Ancona e della Compagnia di Osimo. L’operazione, denominata "Ultimo Sfalcio" e coordinata dai sostituti procuratori distrettuali Paolo Gubinelli e Andrea Laurino, ha richiesto anche la presenza dell’Arpam, l’agenzia regionale protezione ambiente.

Sei le persone indagate a vario titolo per attività organizzata al traffico illecito di rifiuti (reato perseguibile appunto dalla Dda) costituiti da sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato come la pulizia dei giardini e da altro materiale misto ad altre tipologie di rifiuti come la plastica, il ferro, la sabbia, inerti da demolizioni riconducibili ad attività edili e rifiuti provenienti dalla pulizia del litorale della Spiaggia di Velluto. Tra i sei indagati c’è anche un funzionario pubblico del Comune di Senigallia. Contestato anche il reato di discarica abusiva. L’impianto di rifiuti è in un luogo tutelato e sottoposto a vincolo per la vicinanza a dei fiumi che la attraversano quindi i carabinieri hanno contestato alle sei persone anche violazioni in materia ambientale e illeciti in materia edilizia e paesaggistica.

Le indagini sono iniziate nel 2023 e sono andate avanti per due anni in un settore che è in grado di catalizzare un altissimo numero di imprenditori del settore della manutenzione del verde. Proprio a questi, sostiene l’accusa, sarebbe stato garantito il conferimento di rifiuti vegetali e non senza nessun controllo alla fonte e quindi a prezzi molto competitivi e convenienti rispetto ai canali dove certi controlli vengono invece fatti perché previsti per legge. Nella discarica ritenuta abusiva dagli inquirenti sono finiti anche rifiuti vegetali, per lo più legname, che sempre sul posto e sempre senza le autorizzazioni vigenti venivano sottoposti a triturazione e cippatura, per ricavarne scaglie tipo il pellet e convertire così il legno come i tronchi o gli scarti di segheria in un materiale da utilizzare come combustibile e destinato a centrali per la produzione di energia elettrica a biomassa o alla filiera dei concimi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori i rifiuti destinati alle centrali elettriche, dislocate anche fuori regione ma estranee ai fatti e pertanto nemmeno indagate (sono state sottoposte a perquisizioni per trovare riscontro sugli indagati effettivi), viaggiavano con documentazione incompleta o con bolle di trasporto false perché attestavano la provenienza del prodotto (il cippato) da siti legali e nel raggio di 70 chilometri di distanza (come prevede la normativa) quando invece arrivavano da più lontano.