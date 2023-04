Volevano fuggire con due bambini, arrestata coppia al porto di Ancona

Ancona, 2 aprile 2023 – Arrestati per sottrazione di minori al porto di Ancona: in manette due olandesi. È successo ieri, nella giornata del 1° aprile. Un’indagine, questa, che ha coinvolto persino il servizio per la cooperazione internazionale della polizia e la divisione SI.ReN.E. di Roma (Supplementary Information Request at National Entry). Oltre, chiaramente, alla fondamentale attività investigativa portata avanti dalla Squadra mobile dorica e dalla polizia di frontiera marittima di Ancona. A dirigere il filone investigativo, è stata la direzione della procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Ancona e il tribunale per i minorenni del capoluogo.

Ma riavvolgiamo il nastro: tutto inizia proprio grazie a una segnalazione al servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Al centro della vicenda, lo dicevamo, ci sono due cittadini olandesi: un uomo di 36 anni e la sua compagna, una donna di 42. Sarebbe stato l’uomo ad essersi reso protagonista, in passato, di condotte maltrattanti nei confronti della famiglia. Per questo motivo, le autorità olandesi avevano disposto un provvedimento di messa in protezione dei bimbi che vivevano coi due. Si tratta di un maschietto di 9 anni (che la donna aveva avuto da una precedente relazione) e di una femmina di 5 mesi (avuta dalla relazione con l’attuale compagno, il 36enne olandese). Ma il provvedimento di protezione dei minori, evidentemente, non è andato giù ai due olandesi. Di qui, l’idea di fuggire dai Paesi Bassi e di sbarcare in Italia.

Non tutto, però, sembra andare per il verso giusto, con l’Olanda che – da una parte – emette un Mae, un mandato di arresto europeo e con la Polizia di Ancona che – dall’altra – ferma la corsa dei due compagni. La famigliola è stata infatti rintracciata nei pressi del porto di Ancona. Agli agenti dorici, è bastato un controllo alla documentazione per capire tutto. Dalla documentazione proveniente dall’Olanda a sostegno della richiesta di arresto, si apprendeva che l’uomo fermato aveva avuto condotte maltrattanti e che, avendo appreso dell’imminenza di un provvedimento di messa in protezione degli stessi bambini, aveva deciso, insieme alla partner, di lasciare l’Olanda, il luogo dove vivevano, per recarsi in Italia. L’attività di polizia, dopo l’esecuzione dei citati provvedimenti di cattura e la collocazione in carcere dei due olandesi, terminava con l’affidamento temporaneo dei bambini – da parte dei Servizi sociali del Comune di Ancona – ad una famiglia della provincia, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.