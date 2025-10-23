Blitz della polizia locale. Prostituzione, cinese condannato a due anni

Un via vai di uomini, a tutte le ore del giorno e della notte avevano insospettito i residenti di una palazzina in via Scrima che si erano rivolti all’amministratore di condominio che aveva subito informato la proprietaria di casa. "Controlla che nell’appartamento forse c’è un giro di prostitute", era stato detto alla donna, una 76enne che aveva dato in affitto l’abitazione a un cinese di 37 anni. L’uomo non ci avrebbe mai vissuto al suo interno ma ci avrebbe piazzato una connazionale che, tramiti annunci su siti di incontri, si prostituiva. Il cinese è finito a processo per sfruttamento della prostituzione e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché la donna che ci viveva era stata espulsa dall’Italia l’anno prima con un provvedimento del prefetto di Pesaro. Martedì l’imputato è stato condannato a due anni dal giudice Carlo Cimini per la prostituzione mentre assolto dall’altro capo di imputazione.

La prova del nove che nella casa c’era un giro di prostituzione l’hanno avuta gli agenti della polizia locale, a marzo del 2017, che si sono appostati per giorni fuori dal palazzo, al Piano, per vedere se effettivamente ci fosse questo traffico maschile. Al comando dei vigili urbani delle Palombare si erano rivolti i residenti, stanchi di quegli arrivi sospetti che facevano temere ad una attività di prostituzione consumata tra le mura domestiche. Un agente ha telefonato al numero di cellulare pubblicizzato su un sito di incontri hard e a rispondergli è stata una voce femminile con accento orientale. La donna gli ha dato l’indirizzo dove presentarsi, via Scrima appunto, al secondo piano. Attorno alle 17 l’ufficiale è arrivato e ad aprirgli è stata una donna sulla 40ina. Era in slip e reggiseno e ha pattuito con lui la prestazione sessuale completa a 50 euro.

A quel punto l’agente si è presentato con il distintivo e ha chiamato i rinforzi. Nell’appartamento c’erano diverse camere da letto con materiale inequivocabile come preservativi, creme e pomate lubrificanti utilizzate nelle prestazioni sessuali. La casa era in affitto al 37enne cinese che pagava ogni mese 400 euro alla proprietaria. L’uomo aveva altri affitti simili sparsi in Italia pur essendo residente in pianta stabile a Milano. Per l’accusa era il suo business. L’imputato ha sempre rigettato le accuse.

Marina Verdenelli