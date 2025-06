Blitz in aziende della moda. In 28 lavoravano in nero

Guai per 29 aziende marchigiane del settore della moda. Nel corso dell’operazione che ha interessato la filiera del "fashion market" e del commercio, gli ispettori del lavoro delle province marchigiane, insieme alla direzione regionale di Inps Marche e con i carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), hanno verificato 29 aziende e 238 lavoratori, dei quali 28 sono risultati "in nero", tra essi 5 extra-Ue sprovvisti di permesso di soggiorno. In esito alle verifiche alle aziende, gestite in prevalenza da cittadini di origine straniera, sono stati adottati 29 provvedimenti di sospensione, sia per il superamento del limite del 10% di lavoro nero che per gravi violazioni in materia di sicurezza, quali la mancata elaborazione del Dvr oltre all’assenza di dispositivi di protezione, alla mancata formazione e informazione dei dipendenti.