Blitz in piazza Pertini. Fa scritte con lo spray vicino ai Rinoceronti: denunciato un writer

Ha opposto resistenza ai poliziotti per cercare di sottrarsi al controllo, quando sorpreso ad imbrattare un muro con una bomboletta spray: denunciato un giovane di circa trent’anni. L’intervento della Polizia di Stato è scattato venerdì sera, intorno alle 20.30, nel cuore del capoluogo. Su disposizione della locale Sala operativa, infatti, un equipaggio della squadra Volanti della Questura di Ancona è stata inviata in piazza Pertini, all’altezza della Mater Amabilis. In quella zona era stata segnalata la presenza di una persona che, con tanto di passamontagna, stava deturpando il muro con delle scritte realizzate con l’ausilio delle bombolette spray.

Nell’arco di pochissimi minuti, gli operatori della Polizia di Stato sono sopraggiunti a lato della centralissima piazza ed hanno intercettato subito il ragazzo, che è stato sorpreso mentre era intento proprio ad imbrattare un muro non troppo distante dall’iconica scultura anconetana dei Rinoceronti di Trubbiani. Quando i poliziotti hanno tentato di interrompere quel gesto, il trentenne avrebbe sbracciato in maniera aggressiva nei confronti di uno degli agenti e scalciato pur di evitare gli accertamenti. Accertamenti che hanno poi portato alla sua identificazione.

Ai poliziotti ha riferito di aver realizzato quelle scritte per motivi che sarebbero legati alla propria attività di writer. Contestualmente, le bombolette spray che sono state trovate in possesso del ragazzo sono state poste sotto sequestro, trattandosi degli oggetti pertinenti al reato e ovvero utilizzati per imbrattare il muro nei pressi della statua dei rinoceronti. Dunque, a conclusione dell’operazione, la Polizia ha provveduto a denunciare il trentenne all’autorità giudiziaria competente per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e per resistenza a pubblico ufficiale.