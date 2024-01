Blitz in serie nei parchi. Un arresto e sequestri

Cinque sequestri di droga, un arresto e 47 blitz nei parchi. È il bilancio dei controlli straordinari, venti in tutto, effettuati l’anno scorso dal commissariato jesino, diretto dal vicequestore Paolo Arena. Controlli che, spiegano dal commissariato, hanno portato a "nuovi, incoraggianti risultati, intensificando il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza". Al setaccio le aree sensibili della città: parco del Vallato, piazzale Partigiani, giardini di viale Cavallotti, piazzale San Savino, via Granita, via Setificio, stazione, San Giuseppe, il centro. Identificati 716 persone e 142 veicoli, 27 violazioni al codice della strada, 49 locali controllati, dieci sanzionati. Una persona è stata denunciata per danneggiamento pluriaggravato, una arrestata per spaccio. Sette sequestri, cinque per la droga, un daspo urbano, tre rintracci per le notifiche di provvedimenti, due per espulsione di altrettanti extracomunitari con un ordine di lasciare il territorio.