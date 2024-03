Blitz in un negozio etnico . Gravi carenze igieniche, maxi multa a locale del Piano

Blitz della polizia nei locali e negli esercizi commerciali: licenza di un ristorante peruviano in bilico. Il noto ristorante etnico si trova nel quartiere del Piano San Lazzaro ed è stato sanzionato con 3mila euro di multa. Una verbale salatissimo per il titolare, un peruviano di 40 anni, che si è ritrovato davanti i poliziotti in borghese della squadra amministrativa della questura di Ancona e il personale dell’Ast, l’azienda sanitaria territoriale. I controlli congiunti hanno interessato tutto il capoluogo regionale. Esito negativo quasi ovunque, per adesso, eccetto nel rione del Piano, che affaccia sul porto e che è uno dei rioni più multietnici della città. I guai, per l’appunto, sono sorti per il locale peruviano. Gli agenti e gli ispettori dell’Ast hanno diffidato il proprietario del ristorante ad eseguire le pulizie straordinarie in tre giorni. Nel caso non lo facesse, scatterà la chiusura dell’esercizio. Una misura conseguente alle tante irregolarità riscontrate. Dopo il blitz, infatti, i poliziotti avrebbero rilevato numerose carenze in tema di normativa igienico sanitaria. Inoltre, il titolare verrà sanzionato anche per la mancanza della cartellonistica riferita agli orari di esercizio con un verbale di mille euro. Il pattugliamento dei poliziotti sta continuando anche in questi giorni. E i controlli che proseguiranno dal centro alla periferia interesseranno sicuramente anche altre zone della città. Una stretta sinergia che prosegue sin dallo scorso inverno. I sopralluoghi congiunti degli uomini e delle donne guidate dal questore, Cesare Capocasa, e le aziende sanitarie, sono volti a verificare la regolarità nella gestione dei pubblici esercizi, i cui titolari si dimostrano a volte non curanti della normativa di settore posta a tutela della salute. Il tutto, chiaramente, a scapito degli ignari clienti.