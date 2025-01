Blitz nei negozi di cosmetici: scoperta la banda

Dall’America Latina in trasferta a Jesi per rubare cosmetici di altissimo valore. E alla denuncia ricevuta appena la scorsa settimana, se ne associa un’altra arrivata domenica per le tre donne già note alle forze dell’ordine. Si tratta infatti delle due di origine cilena, una di 31 anni e l’altra di 24, e una 32enne di origine cubana, protagoniste di alcuni blitz nelle attività commerciali del territorio. È stata la Polizia di Stato del Commissariato di Jesi a deferirle in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente, in conseguenza di un’articolata attività investigativa, per il reato di furto aggravato in concorso. Anche in questo caso i fatti risalgono all’ottobre 2024. E, alla stessa maniera, era stata la responsabile di un punto vendita commerciale dello Jesino a formalizzare una denuncia per un furto patito all’interno del proprio locale. Un furto significativo di profumi per 1.600 euro. All’indomani della segnalazione, gli investigatori avevano subito acquisito le immagini della videosorveglianza.

D’altronde l’impianto era installato nelle pertinenze dell’esercizio commerciale stesso. Dalla visione e dall’analisi approfondita dei filmati è stato possibile scoprire il loro modus operandi: le tre donne straniere, infatti, sono entrate nell’attività separatamente, simulando di non conoscersi e assumendo traiettorie differenti al fine di destare meno sospetti. Una pantomima ben orchestrata perché, una volta prelevati i prodotti cosmetici dagli scaffali del negozio, con un movimento rapido e chirurgico erano in grado di nasconderli nelle borse che portavano a tracolla, prima di uscire dal locale senza pagare alcunché. Così, quando all’esterno e apparentemente al riparo dagli occhi dei commessi, la messa in scena delle tre terminava, quando prendevano la stessa direzione per darsela a gambe ed allontanarsi il prima possibile dalla zona.

Le meticolose indagini di polizia giudiziaria portate avanti nei mesi successivi hanno consentito, tramite l’apporto della Scientifica, di effettuare un’attività di comparazione fisionomica tra le immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza e quelle delle potenziali indagate, peraltro gravate da precedenti specifici, arrivando dunque ad un risultato di forte compatibilità. Le tre donne latino americane, sono risultate le stesse che, nella medesima giornata, avevano portato a segno un altro furto (sempre di cosmetici, in quella circostanza dal valore di circa 500 euro) in un altro esercizio, per il quale venivano deferite alla Procura dalla Polizia del Commissariato jesino. In due blitz, in pratica, erano riuscite a racimolare oltre 2mila euro di prodotti. Trattandosi di senza dimora, i poliziotti hanno provveduto all’ulteriore deferimento in stato di irreperibilità alla Procura competente per il furto aggravato in concorso.