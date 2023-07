Blitz nei supermercati Amministravano società e le facevano fallire

Supermercati e negozi di cosmetici rilevati da noti marchi della grande distribuzione venivano depredati e avviati al fallimento. Era questo il sistema che – secondo la Finanza di Bologna – era stato escogitato da un’organizzazione scoperta e smantellata in un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Le perquisizioni hanno interessato mezza Italia, compresa Ancona. Il filone ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 32 milioni e alla denuncia di 32 persone, di cui 15 tratte in arresto, per i reati di associazione per delinquere e bancarotta. I provvedimenti emessi dal Gip di Bologna e le perquisizioni a carico degli indagati hanno interessato, oltre il capoluogo emiliano e marchigiano, anche Arezzo, Barletta, Brescia, Crotone, Foggia, Lucca, Milano, Monza e Brianza, Napoli, Parma, Pavia, Prato, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Venezia e Verona. Il gruppo, noto come ‘banda del bucò‘ e composto da bancarottieri italiani ritenuti "seriali", era dedito alla commissione di reati fallimentari e tributari e al conseguente riciclaggio dei proventi illeciti, anche tramite imprenditori cinesi compiacenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire che l’organizzazione nel 2020 era subentrata alla guida di un gruppo societario dell’hinterland bolognese operante nei settori della cosmesi e della gdo, con 32 supermercati tra Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Amministrando queste società, secondo la Finanza, avrebbero effettuato operazioni di sciacallaggio, provocandone dolosamente il dissesto.