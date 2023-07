Blitz ad Ancona, cinque chili di droga in cantina: arrestato pensionato con reddito di cittadinanza

Ancona, 25 luglio 2023 – Indagavano su un grosso quantitativo di droga, destinato alla Riviera del Conero, e sono arrivati dritti a casa di un pensionato che gode anche del reddito di cittadinanza (prende meno di 100 euro al mese per questo). L’uomo, un 68enne che ha anche una disabilità al 70% conclamata, sarebbe stato una sorta di tesoriere che aveva messo a disposizione la cantina di casa sua, diventata un punto di stoccaggio di droga.

Sabato pomeriggio i militari del nucleo Radiomobile di Osimo hanno trovato cinque chili di hashish, nascosti in un uno zaino. Erano al fresco, in cantina, a n che per conservarli meglio dal caldo afoso dell’ultima settimana, con temperature che hanno superato i 35 gradi centigradi. Qualcuno li aveva appena sistemati bene perché i carabinieri hanno rinvenuto nelle vicinanze dello zaino anche un coltello ancora sporco della sostanza stupefacente. C’erano 50 panetti, da un etto l’uno, tutti confezionati. Un bel carico di droga che avrebbe fruttato oltre 70mila euro una volta piazzata sul mercato. L’hashish infatti sarebbe stato rivenduto fino a 15 euro al grammo. Un bel tesoretto che i carabinieri hanno invece sequestrato e che prenderà la strada del macero una volta terminate le indagini. Seguendo una pista osimana, di un vasto spaccio rivolto anche alle località balneari alle prese con il boom del turismo estivo, i militari sabato sono arrivati fino ad una palazzina di via Petrarca, nel quartiere delle Tavernelle, a casa del pensionato, un 68enne anconetano. L’uomo non ha opposto resistenza quando i carabinieri sono piombati in casa sua per una perquisizione. Sapevano già che la droga l’aveva lui e il 68enne ha collaborato per farla ritrovare. Avrebbe indicato proprio la cantina del palazzo dove vive. Quando i carabinieri sono scesi per il controllo hanno trovato molto di più di quello che il pensionato pensava ci fosse. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Erano quasi le 18 quando l’intervento è terminato.

Per procedere alle manette i carabinieri hanno informato il pm di turno, il sostituto procuratore Valeria Cigliola. Ieri mattina il pensionato è stato tradotto in tribunale dove la giudice Francesca Grassi ha convalidato l’arresto. Durante la convalida, dove è stato difeso dall’avvocato Giacomo Girombelli, ha dato una sommaria spiegazione del grossi quantitativo di droga in suo possesso dicendo che non era tutta sua e quella cantina era accessibile anche ad altri visto che non era il solo a detenere le chiavi. Insomma non avrebbe messo lui tutti quei chili nello zaino, non sarebbe stato al corrente del contenuto. La giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto i domiciliari per l’uomo. Diversi anni fa il 68enne aveva avuto già un precedente per droga. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 10 ottobre prossimo. E’ probabile che la difesa chieda un rito alternativo per il suo assistito, per beneficiare di uno sconto di pena in caso di condanna.