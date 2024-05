Blitz nella trattoria. Era in malattia ma lavorava in nero per un altro locale. Cameriere denunciato

Fa il cameriere in trattoria, in nero, mentre si mette in malattia dal ristorante dove invece era in regola. A scoprire il furbetto è stata la polizia, la sezione amministrativa, che nei giorni scorsi ha fatto dei controlli mirati nei locali del capoluogo dorico per controllare licenze e personale lavorativo. Arrivati in una trattoria che si trova ne quartiere di Capodimonte gli agenti hanno visto che aveva personale impiegato sia in cucina, a preparare gli alimenti, che ai tavoli, a servire la clientela. Sono stati tutti identificati. Tra loro, stando alla questura, c’era un 24enne con la mansione di cameriere che non risultava aver nessun contratto lavorativo con la trattoria. Era impiegato in nero con una paga da 40 euro al giorno. Approfondita la posizione del giovane i poliziotti hanno accertato che il camerire aveva un regolare contratto di apprendistato in un altro ristorante della provincia di Ancona dal quale però si era messo in malattia da alcuni mesi.

Gli agenti hanno interpellato anche l’Inps che ha confermato loro l’esistenza del contratto e anche della malattia fruita dal giovane. Il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa aggravata perché avrebbe indotto in errore il proprio titolare e anche l’istituto nazionale di previdenza sociale che gli ha erogato fino a quel giorno l’indennità mensile di malattia. L’ufficio amministrativo della questura ha inviato una segnalazione alla guardia di finanza chiedendo di sospendere l’attività della trattoria per la presenza del lavoratore irregolare.

Il provvedimento di sospensione è stato avviato dall’ispettorato del lavoro ma poi la sospensiva non è stata attuata perché il titolare della trattoria ha pagato la sanzione amministrativa pari a 2.400 euro e ha regolarizzato la posizione del dipendente in nero.