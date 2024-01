Blitz nelle aule scolastiche con il cane antidroga Hermes

Blitz col cane antidroga Hermes nelle aule delle scuole medie e superiori: non è stato trovato nemmeno mezzo grammo di droga. Gli agenti della polizia di Stato martedì mattina sono approdati i due scuole e nei parchi e giardini. Il servizio – che ha potuto contare sul fiuto del cane Hermes della questura di Ancona –, coordinato dal dirigente vice questore Paolo Arena, seguiva le direttive del questore Cesare Capocasa e d’intesa col prefetto Saverio Ordine. Il servizio ha riguardato l’Iis Marconi-Pieralisi e l’Istituto comprensivo Federico II. Alla presenza dei dirigenti e dei docenti, Hermes ha setacciato le aule ma anche tutti gli spazi comuni aggregativi, a cominciare dalle pertinenze esterne delle scuole, bagni e palestre. L’attività seguiva gli incontri di legalità avvenuti nelle stesse scuole. I controlli son proseguiti al parco del Vallato, piazzale San Savino, via Setificio e via Granita: 60 persone identificate di cui 4 risultate positive, 30 veicoli controllati e due verbali perchè gli automobilisti erano sprovvisti dei documenti di circolazione.