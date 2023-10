Blitz per blindare il PalaVeneto. Orrore, trovate decine di siringhe

Sigillare al più presto il Palaveneto per scongiurare ulteriori danni, degrado sociale e umano in attesa dell’intervento per la sua ristrutturazione nell’ambito dei fondi Pnrr, intervento previsto a inizio 2024. Come annunciato lunedì dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ieri sono iniziate le manovre propedeutiche per chiudere ogni varco possibile dello storico edificio abbandonato dal 2019, limitando gli accessi di balordi e vandali. Durante il sopralluogo dei tecnici del Comune e del personale della questura ieri mattina, è emerso un quadro davvero angosciante. In un ambiente specifico sono state trovate a terra e sparse ovunque decine e decine di siringhe usate dai tossicodipendenti. Dove un tempo si allenavano o giocavano centinaia di atleti oggi si assiste al degrado più assoluto. A entrare quasi quotidianamente dentro quell’edificio, stando quanto raccolto, sarebbero gruppi di ragazzi in prevalenza italiani con enormi problemi di tossicodipendenza. Le palestre del palas da tempo sono state trasformate come il luogo del buco e dell’orrore. Oltre a ciò ci sono poi i rischi provocati dai comportamenti di queste bande di giovani, ossia atti vandalici e la decisione di appiccare incendi dolosi dando fuoco a striscioni, suppellettili e altro materiale. L’edificio in totale decadimento è incastrato tra i palazzi di via Veneto e via Curtatone. Fino a ora il peggio è stato scongiurato, ma se dovesse accadere un episodio incendiario più grave si rischierebbe davvero grosso. Da qui la decisione di intervenire, ieri e nei prossimi giorni, cercando di bloccare tutti gli ingressi, assicurando le porte, tappando le finestre e così via. Non sarà facile, tuttavia, limitare le incursioni.

Il Palaveneto è un osservato speciale per la questura di Ancona. "Il luogo, dismesso da tempo e ormai in stato di abbandono, è stato per diverso tempo oggetto di atti vandalici ed era diventato il ritrovo di diversi soggetti per il consumo di sostanze stupefacenti – si legge in una nota della questura – Veniva inoltre utilizzato come luogo di bivacco, creando una percezione di degrado urbano da parte dei residenti nella zona. Per questo era già da diverso tempo sotto la lente di ingrandimento della questura dorica, uno dei luoghi osservati speciali, attenzionato di giorno, ma soprattutto di notte, quando il quartiere si svuota. Il questore, Cesare Capocasa, ha voluto fortemente incrementare i servizi di controllo in quel luogo, per evitare che la situazione degenerasse sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. La situazione in quel luogo è stata oggetto di monitoraggio per diverso tempo. Sono stati circa 30 gli interventi effettuati negli ultimi mesi a seguito dei quali ci sono stati 15 denunciati. Solo qualche settimana fa sono stati trovati 5 giovani in possesso di sostanza stupefacente e uno tra questi aveva con sé delle bottigliette di metadone".

Intanto oggi la questione Palaveneto finirà in consiglio comunale con un’interrogazione presentata dalla consigliera Ida Simonella che chiede di sapere lo stato di attuazione del progetto.