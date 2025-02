Blitz della polizia a Passetto: stop alla cena spettacolo

Ancona, 3 febbraio 2025 – Cena spettacolo al ristorante, a mezzanotte arriva la polizia e fa interrompere la festa.

E’ successo sabato sera, in piazza IV Novembre, al “Maway Passetto” dove era stata organizzata una serata italo-spagnola con dj set e una performance dal vivo con un musicista di sax.

Finché si è trattato di cenare e ascoltare musica era tutto a posto. La clientela ha mangiato e si è divertita. I problemi sono iniziati per il dopocena, quando all’ingresso del locale si è iniziata a formare una fila di persone che sarebbe stata in lista per entrare e proseguire la serata a ballare.

Il locale non aveva la licenza per pubblico spettacolo ed è arrivato il personale della sezione amministrativa della questura, incaricato di fare controlli nei locali, che ha fatto stoppare tutto prima che venisse commesso un illecito. Le luci sono state riaccese, la musica è stata interrotta e la clientela poco a poco è uscita per tornare a casa.

Il tutto con la collaborazione dei titolari che sono stati avvertiti dalla polizia su quello che potevano e non potevano fare. Gli agenti infatti, tutti in borghese, sono arrivati per verificare se c’erano i permessi per fare una serata anche danzante. L’evento era stato organizzato da Eventidivertenti, con il ristorante, pubblicizzato sui canali social con lo slogan “Saturaday happy dinner, cena spettacolo, glamour, dinner, music, entertainment”. Sono in corso le verifiche sulla posizione lavorativa del dj. Chi pensava di entrare per il dopocena non è rimasto contento, qualcuno ha protestato ma poi ha girato i tacchi e se ne è andato.