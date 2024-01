Blitz Stilcasa Costruzioni. Cinquina e secondo posto

KICK OFF

FALCONARA

KICK OFF: Polloni, Ghilardi, Lundström, Bortolini, Vanelli, Stegius, Carbone, V. Teani, Bovo, E. Teani, Lanziloti, Brugnoni. All. Russo

STILCASA COSTRUZIONI: Sestari, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Saluzzi, Pandolfi, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

Arbitri: Saggese (Rovereto), Cannizzaro (Ravenna); crono: Genoni (Busto Arsizio)

Reti: pt 3’24’’ Ferrara (F), 10’05’’ Stegius (K), 10’59’’ Boutimah (F), 16’35’’ Praticò (F), 18’49’’ Isa Pereira (F); st 4’15’’ Elpidio (F)

Note. Ammonite: Ghilardi (K), Vanelli (K)

Altro successo e aggancio al TikiTaka Francavilla al secondo posto della classifica di serie A femminile. Lo Stilcasa Costruzioni Falconara continua a volare e supera agevolmente anche il Kick Off in trasferta (1-5). Partita sbloccata da capitan Ferrara (nella foto), prima della replica di Stegius. A metà round le Citizens si scatenano con un gol più bello dell’altro, firmati in rapida sequenza da Boutimah (pallonetto da stropicciarsi gli occhi), Praticò (di tacco) e Isa Pereira (con una chirurgica punizione di interno destro). Nel secondo round chiude i conti Elpidio. Nel prossimo turno, domenica alle 18, Falconara riceverà in casa la visita della capolista Bitonto, campione d’Italia in carica. Una partita che, dalle parti del PalaBadiali, non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

La classifica: Bitonto 40; Stilcasa Costruzioni Falconara, TikiTaka Francavilla 32; Montesilvano 31; Femminile Molfetta 29; Lazio 22; Vip 19; Royal Lamezia 12; Kick Off 10; Audace Verona 8; Atletico Foligno 6; Pelletterie 4. Il prossimo turno: Lazio-Vip; Audace Verona-Kick Off; Atletico Foligno-Pelletterie; Femminile Molfetta-Montesilvano; TikiTaka Francavilla-Royal Lamezia; Stilcasa Costruzioni Falconara-Bitonto.