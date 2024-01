Blocca con l’auto il cantiere della mega antenna

Sta per partire il volantinaggio contro l’antenna 5G di via Panoramica, ma intanto non si placa la protesta, seppur pacifica, dei residenti. Venerdì mattina un cittadino avrebbe parcheggiato di proposito il suo veicolo al termine della strada, all’intersezione tra i comuni di Falconara e Ancona, nei pressi dello sterrato dal quale si accede al cantiere dove la Inwit Vodafone sta per installare il palo di oltre 30 metri.

Una mossa che avrebbe impedito il passaggio dei grandi macchinari e che, come raccontato dal proprietario dell’auto stessa, era in risposta a quella "stranezza" relativa all’accesso di ruspe e betoniere da una strada chiusa nel territorio falconarese, per poi dirigersi al lavoro nella vicina Ancona, ma anche alla presenza prolungata degli stessi mezzi pesanti sulla pubblica via, che sottraggono parcheggi agli abitanti.

A quel punto gli operai, "chiusi" nel terreno e impossibilitati ad uscire, avrebbero contattato le forze dell’ordine. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Tenenza e gli agenti della Polizia locale falconarese, compreso il comandante Luciano Loccioni. Non sono mancati momenti di tensione tra cittadini e maestranze, ma la situazione è stata riportata subito alla normalità. "Volevamo intervenisse qualcuno del Comune di Ancona perché, a noi residenti, appare evidente il cortocircuito istituzionale – racconta Giacomo Chiari, portavoce dei cittadini per il no all’antenna –. Il cantiere ricade nel territorio del capoluogo, ma il passaggio dei mezzi avviene sistematicamente dalla viabilità falconarese, da una strada comunale chiusa in fondo a via Panoramica. Come può avvenire quell’accesso senza segnalazioni, cartellonistica e richieste al Comune di competenza, ovvero Falconara? Chi ci tutela? Anche noi residenti abbiamo contattato le forze dell’ordine, ma sono arrivati carabinieri e Polizia locale di Falconara".

Una missione, dunque, compiuta in parte. "Gli operai non c’entrano nulla, ci mancherebbe. Ma qualcuno, dopo che non ci hanno avvisati dei lavori, venga a spiegarci a chi segnalare eventuali problemi alla circolazione?", chiude. Il comandante Loccioni, al Carlino, spiega che in merito "all’ostruzionismo" di quell’auto, "al momento non sono stati ravvisati reati d’ufficio, né sono arrivate querele".

Tuttavia, aggiunge, "ci riserviamo nei prossimi giorni di chiedere al Comune di Ancona gli atti per quanto riguarda la legittimità della sosta nella pubblica via". Sugli animi surriscaldati, Loccioni garantisce che, "nonostante sia stata tesa, la vicenda è rimasta nel limite del civile e si è risolta in breve tempo secondo il buonsenso".

Partita legale: l’ipotesi più accredita è quella del ricorso al Tar, in stand-by la costituzione di un comitato. I residenti hanno infine conferito mandato agli avvocati Massimiliano Bossio e Giorgio Valente, presenti all’assemblea di giovedì scorso.

Giacomo Giampieri