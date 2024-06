Ancona, bloccata dopo i funerali. La badante denuncia: indagato il marito per omicidio colposo

Ancona, 5 giugno 2024 – E’ partito tutto per un furto subito in casa il blocco giudiziario della salma di Vittoria Manuali, la ex sarta di 67 anni, di Candia, morta il 27 marzo scorso dopo una malattia.

Il giorno del funerale della donna, celebrato il 29 marzo nella chiesa parrocchiale della frazione, una vicina di casa dei familiari si era accorta che la badante che si occupava da poco più di un mese di Manuali, aiutando il marito e i figli della 67enne nell’assistenza quotidiana, stava caricando in auto diverso materiale come lenzuola, asciugamani, tovaglie, vestiti di proprietà della famiglia della defunta compreso il corredo della figlia.

I parenti sono corsi a casa trovando la vettura della badante, una ex infermiera di 54 anni, piena di biancheria. Tra i loro effetti personali hanno trovato anche un machete e delle tenaglie. La donna è stata licenziata in tronco e invitata a lasciare l’abitazione e tutti i beni di cui stava cercando di appropriarsi.

Dopo questo fatto la badante si è rivolta ai carabinieri, riferendo che la paziente che accudiva non sarebbe stata trattata bene in casa e avrebbe indicato circostanze, tutte da accertare e quindi con una forte formula dubitativa, riferite al marito della Manuali. Un uomo molto attaccato alla moglie che, stando a chi conosce la famiglia, ha seguito fino alla fine con cure amorevoli. Come atto dovuto la Procura di Ancona, che ha ricevuto la denuncia dai carabinieri, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico del marito della defunta che ora non si dà pace.

Dopo la perdita della moglie si è ritrovato anche a subire una indagine. Una forma di garanzia per lo stesso indagato, difeso dall’avvocato Fabrizio Naspi, che ha potuto partecipare all’autopsia disposta dalla pm Serena Bizzarri, e affidata al medico legale Angelo Montana, con un proprio consulente di parte, il medico legale Mauro Pesaresi.

L’esame autoptico, la cui relazione è attesa in questi giorni, non avrebbe evidenziato nessun elemento sospetto per dubitare di una morte dovuta alla malattia di cui soffriva Manuali. La salma non presentava nessun segno di maltrattamenti o lesioni e la donna sarebbe deceduta per un arresti cardiaco. I familiari di Manuali, sempre attraverso il loro legale, hanno denunciato la badante per estorsione, furto e calunnia.

Dopo essere stata mandata via la 54enne li avrebbe contattati minacciando denunce per inguaiarli se non l’avessero pagata dello stipendio per il lavoro svolto in un mese e mezzo. Il marito della vedova ha dovuto subire anche il sequestro di due fucili che deteneva in casa. Il feretro di Manuali, come anticipato ad aprile dal Carlino, era stato bloccato prima che i familiari potessero portarla a Bologna per la cremazione. Era il 30 marzo scorso e il giorno prima c’era già stato anche il funerale a Candia quando è arrivato lo stop della Magistratura. I giorni successivi alla morte è apparso uno strano post su un gruppo Facebook, scritto da una donna, non del posto, che chiedeva come poter riavere i propri vestiti che una famiglia dove aveva lavorato un mese come badante le aveva trattenuto insieme allo stipendio. Sarebbe stata la badante poi denunciata per furto a farlo. La donna diceva di essere una infermiera e che assisteva la persona poi deceduta. I familiari di Manuali avevano messo un annuncio su una pagina social specifica per la ricerca di badanti e colf nella regione Marche. Era febbraio scorso. Proprio tramite quell’annuncio avrebbero poi contattato la 54enne. Manuali oltre al marito ha lasciato due figli e altri parenti. Si erano stretti tutti attorno alla bara il giomo del funerale, fatto due giorni dopo la morte che era avvenuta in casa. Il terzo giorno è arrivato il sequestro della salma.