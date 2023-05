Bloccata in auto e picchiata La polizia denuncia il figlio

Era in macchina con il figlio che voleva picchiarla: fermato e denunciato dai poliziotti delle Volanti.

Provvidenziale, ancora una volta, l’intervento degli agenti della Polizia di Stato di Ancona e – soprattutto – di chi ha fatto la segnalazione al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Alla sala operativa, due notti fa, è infatti arrivata la chiamata che metteva in guardia gli agenti sulla presenza di un’auto sulla Cameranense.

All’interno, una donna e un uomo. Lui – riferiva la telefonata – si stava accanendo sulla signora, alquanto impaurita. In una manciata di minuti, dalla Questura di via Marini sono partite le pantere del 113. Non è stato difficile, per i poliziotti, raggiungere il luogo indicato, via Cameranense e individuare l’auto in questione. Alla guida, in effetti, c’era proprio la donna.

Al suo fianco, invece, non proprio un uomo, ma un ragazzo più giovane. Scesi dall’auto, gli agenti hanno bussato ai finestrini, intimando al ragazzotto di scendere. Solo dopo si sarebbe scoperto che si trattava di suo figlio, di 37 anni. Il giovane, in preda ai fumi dell’alcool, non solo continuava ad inveire contro la madre, ma ha dato in escandescenza persino davanti ai poliziotti, che tentavano di mettere in sicurezza la vittima.

La 60enne, che presentava tumefazioni al volto ed era abbastanza spaventata, avrebbe raccontato agli operatori che non era la prima volta che il figlio la picchiava: "Però, sapete, è mio figlio e non ho il coraggio di denunciarlo", avrebbe riferito. Così, a denunciarlo, ci ha pensato la polizia: l’uomo, condotto in Questura per tutti gli accertamenti di rito, è stato infatti deferito per maltrattamenti, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza.

Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, sta in queste ore valutando l’adozione di un ammonimento e intanto ricorda "a tutte le donne e le madri che questo non è amore, che esistono gli strumenti e i percorsi di recupero per aiutare sia le vittime sia i carnefici ad uscire dalla spirale di paura e di violenza".

L’appello della Questura è rivolto poi a chiunque sia a conoscenza di situazioni di pericolo: "Anche familiari, medici, vicini di casa, o chiunque altro possono favorire l’apertura di un’istruttoria finalizzata all’emissione di provvedimenti per violenza domestica. L’identità del segnalante non sarà rivelata".

Nicolò Moricci