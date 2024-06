Bloccati mentre guidavano ubriachi: tre denunce e il ritiro della patente

Ancora denunce e patenti ritirate durante la notte, l’ultima del palio d San Giovanni: in tre nei guai. A intensificare i controlli, i carabinieri della compagnia di Fabriano in collaborazione con le stazioni presenti nei Comuni di competenza. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di aggregazione giovanile e non solo. Sono stati impegnati anche e soprattutto nella lunga notte di festeggiamenti per la conclusione della XXX edizione del Palio di San Giovanni Battista, i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Ha beccato una doppia denuncia un 30enne fermato e controllato mentre era alla guida dell’auto in zona Borgo. Si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti e all’alcol test. Di qui la doppia denuncia. Non solo, al 30enne è stata anche ritirata la patente di guida e l’auto affidata a persona di fiducia. A finire nelle maglie dei controlli dei carabinieri anche un 40enne di Fabriano che, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un valore di oltre 2 grammi su litro, quattro volte in più del limite massimo consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: per lui patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. Infine, un 20enne fermato mentre era alla guida di un’automobile vicino ai giardini Regina Margherita, è risultato positivo all’etilometro con un valore pari a 0.9. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, per lui patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia. Per prevenire i furti in appartamento, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe sono state impegnate diverse pattuglie.