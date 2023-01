Blocchi e ritardi con i giorni contati "Piano e Verbena in dirittura d’arrivo"

di Pierfrancesco Curzi Entro il 2023 finalmente pronti e, in larga parte consegnati ai Comuni i 132 alloggi popolari realizzati dall’Erap. Finalmente superati i blocchi e i ritardi, si passa alla chiusura dei cantieri con gli ultimi dettagli. I 132 alloggi sono divisi in tre siti differenti: 32 in via Petrarca, al Verbena, 58 in piazza Aldo Moro, vicino al Panettone, e poi i 52 di via Mingazzini all’ingresso dell’ex Crass: "Le procedure stanno andando avanti _ spiega il segretario generale dell’Erap nonché responsabile della Provincia di Ancona, Maurizio Urbinati _. Partiamo dal Verbena, gli ultimi a mettersi in moto e invece ormai a buon punto. Quel plesso residenziale di via Petrarca è stato tinteggiato, fatto il cappotto esterno. Siamo a buon punto. In via Mingazzini, al Piano, restano da fare le sistemazioni esterne ed entro l’estate l’intervento dovrebbe essere concluso, l’appalto realizzato e si potrebbe passare alle consegne. Leggermente più indietro il plesso vicino al Panettone, in via Caduti del Lavoro dove spero che l’opera sia conclusa entro l’anno. In ogni caso siamo a buon punto in linea generale e presto l’amministrazione comunale potrà mettere a disposizione un cospicuo numero di alloggi per le famiglie aventi diritto inseriti nella graduatoria per...