Blocco del turn over subito e tagli pesanti alle corse: un piano lacrime e sangue

Lo sciopero del Trasporto pubblico locale di Ancona sarà fissato nella settimana che va dal 15 al 19 settembre prossimi, salvo conciliazioni tra le parti in corso d’opera. Se Conerobus ribadisce sorpresa e amarezza, dall’altra parte le organizzazioni sindacali non arretrano di un millimetro. A sindacati territoriali e rsu non è piaciuto l’atteggiamento tenuto da Cda e direzione negli ultimi mesi, con una serie di decisioni calate dall’alto – a partire dai tagli estivi e alla revisione, anche con qui con una sforbiciata del 11%, del prossimo orario invernale, senza alcun confronto. Ecco che le prime 4 ore di sciopero potrebbero essere fissate da martedì 16 a venerdì 19 settembre; per legge è possibile proclamare lo sciopero dieci giorni dopo la ricezione del verbale di mancato accordo, come accaduto ieri davanti al prefetto Maurizio Valiante.

Successivamente lo stato di agitazione prevede la possibilità di aumentare lo sciopero a 8 e fino a 24 ore, rispettando le fasce di garanzia. Sindacati che non hanno accettato la proposta dell’azienda di vedersi il 10 settembre per discutere il piatto forte del piano industriale, ossia il taglio di corse e linee dell’orario invernale, per poi tornare davanti a Sua Eccellenza il prefetto proprio il 15 settembre; poco gradita anche l’anticipazione dell’orario invernale prima alla stampa, martedì 9, e poi ai rappresentanti dei lavoratori. Nel piano industriale, come noto, non si parla di licenziamenti, ma di una serie di misure che toccano comunque da vicino il personale. Il Carlino aveva anticipato la proposta dell’azienda ai lavoratori per passare da contratti full a part-time e altre misure incentivanti. Di sicuro Conerobus bloccherà sine die e da subito il turn over. Da questo mese a fine 2025 saranno più di trenta gli autisti che andranno in pensione e che l’azienda non sostituirà, forte della robusta riduzione del servizio urbano del capoluogo. Tutto per evitare licenziamenti e allontanare lo spettro degli ammortizzatori, tutt’altro che fantasiosi. Conerobus da questa manovra di pseudo revisione del servizio, in realtà semplici tagli lineari su alcune fasce orarie (pomeriggio e sera), trarrà il profitto necessario per ripianare i debiti che ammontano a oltre 3,5 milioni di euro. L’obiettivo è tornare in carreggiata nel giro di due anni abbondanti e alla fine a essere punita sarà essenzialmente l’utenza, con un servizio di Tpl ridotto del 20% complessivo rispetto a due anni fa.

A proposito di debito, continua il tira e molla tra Conerobus e Comune di Ancona, lo ribadiamo socio di maggioranza al 41%, sull’invio, tramite Atma, del milione di euro al netto dell’Iva deliberato in consiglio comunale a fine luglio. Soldi che per ora Palazzo del Popolo sta tenendo per sé in attesa di capire come sarà costruito il famoso piano industriale che sarà composto da revisione del programma di esercizio, accordi di secondo livello e revisione degli organici. In realtà questa sorta di congelamento generale della situazione è legata prettamente al voto delle regionali a fine mese. Soltanto dopo l’importante esito politico sarà possibile sperare in un adeguamento dei contributi chilometrici alle aziende del Tpl delle Marche, Conerobus in primis, e l’aumento delle tariffe, ferme da oltre dieci anni.