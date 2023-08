’Blondie’ al debutto Da Isotta fino a Marilyn, fenomenologia delle bionde

Teatro per tutti i gusti in questo caldissimo sabato di fine agosto. Al parco della Repubblica di Sirolo (ore 21.30) debutta ‘Blondie - Da Isotta a Marilyn’, il nuovo spettacolo di Cesare Catà e Paola Giorgi. Si rinnova così il sodalizio tra il filosofo e storyteller e l’attrice e produttrice. Accanto a loro, The Unconventional Affair, alias Andrea Yanez Gasparrini e Alessandro Brando Alessandrini, polistrumentisti, con le loro affascinanti sonorizzazioni. ‘Blondie’ è una lezione spettacolo sulla ‘fenomenologia delle bionde’, e propone un viaggio che attraversa le vicende di donne caratterizzate dal colore dei propri capelli per indagare e comprendere i significati simbolici del ‘biondismo’, il ruolo che l’icona della Bionda ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Elena di Troia, Euridice, nella meravigliosa lettura di Rilke, lo spettacolo giunge fino alla contemporaneità per narrare figure come Marlene Dietrich, Evita Peron e Marylin Monroe. La lezione spettacolo permette di mescolare la divulgazione filosofica e l’ironia della stand – up comedy con letture sceniche, canzoni, performance e recitazione di materiali tratti dal repertorio classico e cinematografico, affidati a Paola Giorgi, attrice di spiccata professionalità e sensibilità artistica. La presenza in scena di The Unconventional Affair, con la loro raffinata ricerca musicale, dona allo spettacolo unicità e innovazione. Lo spettacolo, prodotto da Bottega Teatro Marche con LaGrù, è inserito nella rassegna ‘Le Cave OFF’, organizzata da Bottega Teatro Marche con il Comune. Ingresso gratuito (info 071251326). Nell’area archeologica La Fenice di Senigallia (ore 21.30) chiude la rassegna di teatro antico ‘Senigallia Sotterranea’ con ‘Fuochi’, opera che unisce drammaturgia, musica e performance per raccontare le storie di Clitemnestra, Saffo e Adriano. Attraverso le loro vicende si esplora il tema dell’amore e del suo peso nella vita di ognuno. Il racconto si presenta come una raccolta di poesie d’amore, o meglio, di pensieri isolati come appunti di un diario, monologhi e canzoni. L’amore totale si impone come malattia e insieme come vocazione, inganno e abnegazione. Questi sentimenti si riversano nel mito, mescolando presente e passato. Lo spettacolo, scritto e diretto da Beatrice Gregorini, è interpretato da Gregorini, Fabrizio Raggi e Lucia Di Pompeo. Sul palco si esibirà anche la talentuosa cantante Antonella Vento, con Giovanni Baleani (chitarra) e Lorenzo Scipioni (contrabbasso). Spazio anche al teatro in dialetto con la commedia "More sempre i mejo" della Compagnia Balta&Ribalta, in scena nel parco di Villa Nappi a Polverigi (ore 21).

Raimondo Montesi