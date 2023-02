Bluff da oltre quattro milioni, almeno venti le denunce

I risparmiatori osimani che hanno capito di essere stati beffati sono almeno 20, tutti quelli che hanno sporto denuncia. Ce ne sarebbero di più però, forse una cinquantina, che non se ne sono ancora accorti. E l’ammontare della presunta truffa supererebbe i quattro milioni di euro. Soldi su cui sta puntando i fari la tenenza della Guardia di Finanza di Osimo.

Una cifra spaventosa.

Nel mirino delle Fiamme gialle c’è una ex consulente finanziaria. Una notizia choc per la città. La donna, nell’ambito delle sue funzioni lavorative, avrebbe operato confidando sulla fiducia della sua clientela, persone oltretutto molto vicine a lei e non conoscitrici di tecniche finanziarie. La cifra mancante all’appello di quei risparmiatori ammonterebbe a oltre quattro milioni di euro. Non si sa dove siano finiti quei soldi. La Procura di Ancona indaga per truffa con l’aggiunta diversi reati collaterali, tra cui riciclaggio, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona. Tutte le persone che hanno lamentato e verbalizzato quanto accaduto sarebbero unite da un filo rosso che porta proprio a lei. L’indagine è partita nel 2021 ma la donna sarebbe già stata attenzionata prima. Era stata sospesa infatti nel 2018 e poi radiata. Avrebbe continuato a operare, anche se le era stato sequestrato il pc e nonostante la notifica del provvedimento datata luglio 2021, almeno fino alla seconda metà del 2022. Pare ci sia anche un altro operatore finanziario coinvolto con cui la donna avrebbe costituito una società di investimenti parallela pur continuando la propria attività ma di fatto sottraendo clientela a una nota banca che ha diverse filiali sul territorio. In pratica la broker chiedeva di fare un bonifico su un conto della banca ma i soldi sarebbero finiti su un conto di un privato magari a titolo di cedole. In più pare compilasse lei gli assegni e le distinte di pagamento. E’ una tela complessa comunque da ricomporre per gli inquirenti che si stanno muovendo con grande cautela in questa fase molto delicata delle indagini che sono partite settimane fa. Mano a mano che l’inchiesta procede, la stessa si starebbe allargando a macchia d’olio facendo emergere particolari importanti.