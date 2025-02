"Bob Summer Cup" sul lungomare Mameli

La "Bobo Summer Cup Padel 2025" parte da Senigallia, individuata la location per ospitare il torneo che unisce sport e beneficenza. I campi saranno probabilmente allestiti in un tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, dove l’ex bomber nerazzurro e della nazionale e i suoi amici sfideranno i loro fans nel torneo che supporterà l’associazione "Sostegno 70" a favore del progetto benefico "Un Brutto tipo!", insieme per la ricerca nel campo del diabete di tipo 1 e il supporto alle famiglie dei bambini colpiti da questa malattia. Vieri&Friends arriveranno sulla spiaggia di velluto dal 4 al 6 luglio in quello che si preannuncia un week-end ricco di appuntamenti. E chissà se lo stesso Vieri vorrà essere spettatore del concerto degli Skunk Anansie, in programma il 6 luglio in piazza Garibaldi. Un concerto che apre la stagione dei grandi concerti, in attesa che vengano ufficializzati gli altri due ospiti che animeranno le serate dove la vera protagonista sarà la musica.

Negli stessi giorni in città è in programma la prima edizione del festival culturale "Senigallia Tanabata Matsuri" in programma dal dal 4 al 6 luglio e sarà organizzato dall’ Associazione Culturale Giapponese Deai, sezione Marche, insieme a Confcommercio Marche Centrali, per rispondere al crescente interesse e curiosità verso la cultura giapponese in Italia. L’evento rientra nel programma di accoglienza turistica, con conseguente circuito, che soddisfi le specifiche esigenze dei visitatori giapponesi. Il primo week-end di giugno sarà quindi ricco di appuntamenti e già da ieri, sui social è esplosa la ‘Bobomania’.

La promozione dell’evento è partita ieri pomeriggio anche attraverso i social, dove sono state annunciate le tre date: 4-5-6 luglio Senigallia, 18-19-20 luglio Cervia e 1-2-3 agosto le finali si disputeranno a Lignano Sabbiadoro. La promozione della spiaggia di velluto parte dagli eventi ma proseguirà anche oggi con la conferenza stampa alla Bit di Milano dove si annuncerà l’ingresso di Senigallia nel G20 spiagge. Confermata quindi la presenza da Alghero, dal 14 al 16 maggio 2025, per l’ottava edizione del G20 Spiagge 2025, l’evento più importante del sistema balneare italiano, che riunisce le 20 destinazioni marinare più visitate. Un’occasione per partecipare a veri ed efficaci momenti di crescita e confronto tra amministrazioni pubbliche dove il confronto servirà a migliorare e a mantenere numeri importanti in quanto a visitatori.