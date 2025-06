Bobo Summer camp tour. Come saranno le tribune

Bobo Summer Cup tour, presentato il rendering del campo e degli stand che verranno allestiti dal 4 al 6 luglio nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, all’altezza del civico 178. Tre tribune dove si potrà assistere al torneo che vedrà in campo l’ex bomber Christian Vieri, ma anche altri protagonisti della serie A di ieri e di oggi. Tra i nomi attesi ci sono quelli di Vincent Candela e di Alessandro Matri e Massimo Ambrosini, ma saranno diversi i campioni che sono pronti a sfidarsi nella seconda tappa del torneo che per la prima volta si terrà a Senigallia. Un evento a scopo benefico che supporterà l’associazione Sostegno 70 e il progetto ‘Un Brutto t1po!, per la ricerca sul diabete di tipo 1 e il supporto alle famiglie dei piccoli colpiti dalla malattia. I campioni si fermeranno in città per tutta la durata dell’evento che oltre allo sport, porta anche una sferzata di mondanità: saranno molti gli ospiti che passeranno dal village, senza scendere in campo, durante la durata del torneo. Un evento dietro l’altro in città: a lanciare la programmazione estiva sarà Vittorio Brumotti, il biker e inviato di Striscia la Notizia che con la sua Crew si esibirà in piazza Garibaldi nel giorno del suo 45° compleanno. E domenica 15, in sella alla sua bicicletta percorrerà le vie della città. Dal 20 al 22 giugno va in scena l’Adriatic Tattoo Sport & Festival, che come la Bobo Summer Cup tour è alla sua prima edizione senigalliese. Gli stand saranno allestiti tra piazza del Duca e il parterre della Rocca Roveresca. E l’ultimo week-end di giugno, come da tradizione, sarà all’insegna dell’Rds Summer Festival: le regine dell’estate Alessandra Amoroso e Serena Brancale sono già state annunciate come ospiti dell’evento. Gli organizzatori hanno già lanciato la possibilità di assicurarsi un posto in prima fila: quest’anno, attraverso la app dell’emittente radifonica, fondamentale per prenotarsi e partecipare gratuitamente all’evento, si può acquistare un kit brandizzato Rds che garantirà anche un pass vip in modo da non perdere l’occasione di trascorrere una serata a fianco del proprio beniamino. Tra gli eventi più attesi c’è il tour degli Skunk Anansie in programma il 6 luglio in piazza Garibaldi con biglietti ancora disponibili. Il 7 luglio sarà il turno di Bresh, in concerto sempre in piazza Garibaldi. Tra le date da appuntarsi ci sono anche quelle del Senigallia Jazz Festival, che vedrà in scena il 2 luglio Amii Steward, il 3 Noa e il 4 gli Incognito.