Bobo Summer cup: 10mila euro con l’asta benefica

Quasi 10mila euro raccolti all’asta benefica in favore di SOStegno70, associazione che si occupa di bambini e ragazzi con diabete e alla ricerca per una cura del DM1, organizzata durante la Charety Dinner della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, a cui hanno partecipato circa 200 persone tra cui i protagonisti del torneo Christian Vieri, Vincent Candela, Stefano Torrisi, Alessandro Matri, Thomas Locatelli, Giuseppe Pancaro, Alessandro Budel e Simone Pesce.

Presenti alla serata, anche l’ex centrocampista di Milan e Nazionale Massimo Ambrosini, insieme alla moglie Paola: "Ringraziamo Bobo per l’affetto che ci ha dimostrato scegliendo SOStegno70, associazione che si occupa di diabete infantile, malattia di cui è affetto nostro figlio – spiegano i coniugi Ambrosini – il vostro sostengo è importante perché la ricerca possa avanzare e si possa trovare una cura".

La cena organizzata alla Baia del Porto, in collaborazione con il Sailors Club e l’Azienda Santa Barbara, è stata anche l’occasione per divertirsi con i calciatori che, supportati dal musicista Matteo Lotti, hanno improvvisato un karaoke.

E ieri alle 18 tutti di nuovo in campo nell’arena dove si sono disputate le semifinali e le finali del torneo. Un week-end da bollino rosso per la spiaggia di velluto che sabato sera ha ospitato in piazza Garibaldi lo spettacoli di Enrico Brignano e mentre al Mamamia andava in scena l’atteso live del rapper Kid Yugi. E ieri la spiaggia è stata presa d’assalto: impossibile trovare un parcheggio già dalle prime ore della mattina, molte le persone che hanno optato per lasciar l’auto nelle vie adiacenti al lungomare in barba ai divieti.