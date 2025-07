Bobo Summer Cup, da oggi i campioni si sfidano a padel

Bilboa Bobo Summer Cup Padel tour 2025, oggi al via le sfide nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli, dove sono già stati allestiti campi e tribune pronte a ospitare mille e cinqueento persone. Saranno cinque le coppie di ex calciatori che verranno svelate questa mattina prontea a sfidarsi a colpi di Padel tra gli applasi dei tanti pronti ad assistere ai match in programma durante l’evento. Sabato alle 21,30 è in programma la Charety dinner, al ristorante Sailors da Kuga, alla presenza dei campioni: il costo è di 50 euro, le prenotazioni sono ancora aperte al 3939200694. Il ricavato sarà devoluto all’associazione SOStegno70, associazione che si occupa di bambini e ragazzi con diabete e della ricerca per una cura del DM1.

Tra i presenti alla cena ci sarà l’ex centrocampista di Milan e Nazionale Massimo Ambrosini: "Se c’è un legame che mi rende orgoglioso e quello che ho con la mia terra – spiega – io tutte le estati vengo nelle Marche e posso consigliare di venire, perché si mangia bene, si spende poco e ci sono un sacco di cose da vedere". E intanto sui social sale la febbre per l’evento dove c’è chi ha postato la foto di Vieri con sotto un countdown per la possibilità di incontrarlo: "Insieme giocheremo, ci divertiremo e raccoglieremo fondi per una buona causa – conclude Vieri – saremo disponibili a fare foto e firmare tutto quello che volete".