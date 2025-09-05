Bocce, il campionato regionale a Loreto

Il campionato regionale di coppie miste protagonista a Loreto. La città mariana ha ospitato questa novità voluta fortemente dal comitato Marche della Federbocce. Sabato è stato assegnato il titolo regionale di questa specialità, a coronamento di una stagione che ha visto un forte incremento di gare a coppie lui/lei nell’attività agonistica nelle Marche. Le coppie iscritte, 30 in totale, potevano essere formate da atleti appartenenti alla stessa delegazione provinciale, ma non necessariamente alla stessa società. Esisteva anche un vincolo di categoria: un componente della coppia di categoria A poteva giocare insieme soltanto a un categoria C o inferiore. Dominio della provincia di Macerata che ha monopolizzato le quattro posizioni del podio. A laurearsi campioni regionali di coppia mista sono stati Sabrina Ceresani-Luca Capponi (Tolentino) su Cristina Bara-Simone Bara (Sambucheto). Terzo posto per Giulia Gazzoli-Roberto Ciucci (Morrovalle), quarti Mirella Cestola-Maurizio Ascani (Fontespina-Montesanto). In precedenza per i nostri atleti era arrivato un bel bronzo per la coppia Luca Vigoni-Tiziana Morresi (Loreto) all’esordio della stagione 2025-2026 delle bocce nelle Marche. Terzo il duo loretano nella gara nazionale per coppie miste lui-lei svoltasi a Calcinelli di Colli al Metauro. La sesta edizione del Trofeo Metaurense, vede sfidarsi 28 coppie, con la vittoria che va a Samuele Ferri-Benedetta Necchi (S. Cristoforo Fano) sui giovani padroni di casa Ginevra Cannuli-Gianluca Ripanti (Metaurense). Il duo loretano è stato sconfitto in semifinale 12-10 da Ferri-Necchi.